Pole Robert Krawczyk ab Mai neuer Ã–JV-Nationaltrainer

Seinen Dienstantritt beim ÖJV hat er Anfang Mai also rechtzeitig vor Beginn der Olympia-Qualifikation für Paris 2024 im Juni. "Robert Krawczyk gilt als absoluter Spitzentrainer, einen Besseren hätten wir uns in dieser Funktion nicht wünschen können. Seine Erfolge in Belgien sprechen für sich", meinte Poiger in einer Aussendung am Donnerstag.

Krawczk freut sich auf die Aufgabe. "Yvonne Bönisch hat als Headcoach beeindruckende Arbeit geleistet. Die Olympia-Erfolge von Polleres und Borchashvili sprechen für sich. Es reizt mich, in diesem Team mitarbeiten zu können und ich bin sicher, dass ich zum einen meinen Teil zu weiteren Erfolgen beitragen und andererseits viel von Yvonne lernen kann", erklärte der Pole. Krawczyk kennt Österreichs Athletinnen und Athleten vorerst nur vom Sehen. Als Aktiver hat er früher einige Male gegen Patrick Reiter gekämpft, erinnert er sich.