Judoka Krssakova und Borchashvili bei WM unplatziert .

Die Judo-WM in Budapest verläuft für Österreich noch nicht nach Wunsch. Vize-Europameisterin Magdalena Krssakova und Shamil Borchashvili schieden am Mittwoch vorzeitig und unplatziert aus. Mit dem Einzug in die vierte Runde sicherte Borchashvili aber immerhin seinen Startplatz für die Olympischen Spiele in Tokio ab.