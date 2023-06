Jugendliche in Brasilien bei Amoklauf getötet

Durch das Einschreiten eines Lehrers, der den Schützen aufhielt, "konnte eine noch schlimmere Tragödie verhindert werden", erklärte der Gouverneur des Bundesstaates Paraná, Carlos Ratinho Júnior. Der ehemalige Schüler sei an der Volks- und weiterführenden Schule erschienen und habe nach seinen Schulzeugnissen gefragt, teilten die Behörden mit. Nach dem Betreten des Gebäudes habe er eine Waffe gezogen und zu schießen begonnen. Ein weiterer 21-Jähriger, der verdächtigt wird, an der Planung des Angriffs mitgewirkt zu haben, wurde nach offiziellen Angaben ebenfalls festgenommen.

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva reagierte mit "Trauer und Empörung" auf den Angriff. "Noch ein junges Leben, das durch Hass und Gewalt genommen wurde", schrieb er im Onlinedienst Twitter. Diesen Hass und die Gewalt "können wir nicht länger in unseren Schulen und unserer Gesellschaft tolerieren", ergänzte er.

In Brasilien waren Angriffe auf Schulen früher selten, in jüngster Zeit nehmen sie jedoch zu. Im April drang ein Angreifer in einen Kindergarten in der Stadt Blumenau ein und tötete vier Kinder mit einem Beil. Der Vorfall löste großes Entsetzen im Land aus. Die Regierung kündigte daraufhin eine Reihe an Maßnahmen an, um die Sicherheit an Schulen zu erhöhen.

Der tödlichste Amoklauf in der Geschichte Brasiliens fand 2011 statt, als ein Mann in seiner ehemaligen Schule zwölf Kinder und sich selbst erschoss.