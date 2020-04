Bissattacken auf Polizisten in Osttirol .

Zwei Polizisten sind am Samstagabend in Sillian (Osttirol) bei einem Einsatz von zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren attackiert und gebissen worden. Während der 15-Jährige einen der Beamten in die Hand biss, schlug der 16-Jährige bei seiner Festnahme einem anderen Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Der Exekutivbeamte wurde dabei schwer verletzt, informierte die Polizei.