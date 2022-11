Tennis Jungstar Rune bezwingt Djokovic im Finale von Paris-Bercy

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Größter Erfolg des Dänen in seiner noch jungen Karriere Foto: APA/Reuters/dpa

T ennis-Jungstar Holger Rune hat seinen Siegeszug beim ATP-Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy mit dem Titel gekrönt. Der 19-jährige Däne besiegte am Sonntag im Finale Novak Djokovic mit 3:6,6:3,7:5 und feierte seinen dritten Titel auf der ATP-Tour. Damit zieht er am Montag auch erstmals in die Top Ten der Weltrangliste ein. Finalgegner Djokovic ging hingegen nach 13 Siegen in Folge wieder als Verlierer vom Platz und verpasste seinen siebenten Pariser Masters-Titel.