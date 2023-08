Tennis Jurij Rodionov knackte erstmals die Top 100

Rodionov hat gut lachen: Erstmals Top 100 Foto: APA/GERALD WIDHALM

Werbung

Ö sterreichs Herren-Tennis ist erstmals seit langer Zeit wieder mit drei Österreichern in den Top 100 vertreten. Neben Sebastian Ofner, der als 58. in die US Open startet, und dem Ex-Weltranglisten-Dritten Dominic Thiem (81.) scheint zum ersten Mal auch Jurij Rodionov in diesem Kreis auf. Der 24-jährige Niederösterreicher verbesserte sich um zwei Positionen und liegt nun exakt auf Platz 100. Er ist in der Qualifikation für die US Open allerdings ausgeschieden.

An der Spitze geht der Zweikampf zwischen Leader Carlos Alcaraz und Novak Djokovic weiter: nur 20 Punkte trennen den Spanier und den Serben. Bei den Frauen führt weiter Iga Swiatek klar. US-Open-Debütantin Julia Grabher liegt weiterhin auf Platz 54. Das ÖTV-Trio bestreitet am Montag seine Erstrundenmatches beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.