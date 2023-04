Raubüberfall in Wohnung in Graz: Urteil gefällt

Werbung

Der Prozess zog sich seit Dezember 2021 hin, weil immer wieder neue Gutachten und Zeugen benötigt wurden. Die beiden Beschuldigten hatten damals im August gegen 2.00 Uhr im Mehrparteienhaus an der Wohnungstüre des späteren Opfers geläutet. Als der Mann öffnete, sollen die beiden sofort auf ihn eingeprügelt haben. Der eine Täter hatte nach Angaben des Mannes eine Eisenstange, der andere eine Stahlrute. Sie sollen so heftig auf den völlig Überraschten eingeschlagen haben, dass dieser stürzte und mit dem Kopf das Glas des Backrohrs zerschlug. Beim Weggehen nahmen die beiden noch die Geldbörse und eine Uhr mit.

Die Angeklagten (31 und 35 Jahre alt) gestanden die Tat, doch schon bei den Waffen gab es unterschiedliche Angaben. Der Jüngere will gar keine Waffe dabei gehabt haben, auch die Summe des gestohlenen Geldes sei falsch. Es habe sich außerdem nur um eine "Abreibung" gehandelt, von schweren Verletzungen könne keine Rede sein.

Als Zeugin wurde am letzten Tag des Prozesses die Freundin des Verletzten gehört. Sie war bei dem Überfall dabei, die beiden Angeklagten wollen sie aber gar nicht berührt haben. "Doch, der eine hat mich geschupft", beteuerte die Frau am Mittwoch vor Gericht. An die Waffen konnte sie sich nur sehr undeutlich erinnern: Eine Eisenstange oder einen Wagenheber bestätigte sie, doch der Zweite hatte ihrer Meinung nach möglicherweise "einen Baseballschläger oder auch eine Eisenstange". Über die Geldsumme herrschte nach wie vor Unklarheit, nachdem einer der Verteidiger der Frau vorrechnete, dass sie unmöglich mit ihrer kleinen Pension in der Brieftasche vier Hunderter- und einen Zweihunderter-Schein gehabt haben könne.

Der Schöffensenat befand beide Männer für schuldig des schweren Raubes. Die Angeklagten wurden zu sechs Jahren und zehn Monaten sowie vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.