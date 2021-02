Nach Ausbruchsversuch: Insassen verlegt .

Alle drei Häftlinge der Justizanstalt Graz-Karlau, die am vergangenen Wochenende aus ihren Zellen ausgebrochen waren, aber kurze Zeit später wieder geschnappt wurden, werden in andere Justizanstalten in Österreich verlegt. Das sagte Leiter-Stellvertreter Oberstleutnant Gerhard Derler am Dienstag zur APA. Zusätzlich werden Maßnahmen gesetzt, um ähnliche Ausbruchsversuche zu verhindern. Die Planung der Generalsanierung sei indessen voll angelaufen.