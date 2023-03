Prozess Justizbehörde prüft im Fall Oscar Pistorius Bewährung

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Hälfte der Haftstrafe von 13 Jahren und fünf Monaten abgesessen Foto: APA/dpa

M it Spannung ist in Südafrika am Freitag die geplante Bewährungsanhörung für den wegen Totschlags verurteilten früheren Spitzensportler Oscar Pistorius verfolgt worden. Vor dem Gefängnis versammelten sich Medien aus aller Welt. Sie hofften, einen Einblick in die hinter verschlossenen Türen stattfindende Sitzung in der Hauptstadt Pretoria zu bekommen. Ob die Anhörung schon begonnen hatte, war zunächst unklar.