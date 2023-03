ICE Hockey League KAC revanchiert sich im Halbfinale mit 6:2 gegen Salzburg

Der KAC kämpfte sich zurück Foto: APA/EXPA/JFK

D er KAC hat in den Play-offs der ICE Hockey League zurückgeschlagen und in der Halbfinal-Serie gegen Meister Salzburg auf 1:1 gestellt. Die Klagenfurter revanchierten sich am Sonntag mit einem packenden 6:2 gegen den Titelverteidiger vor heimischer Kulisse für die 1:5-Auftaktniederlage. Die Vienna Capitals gerieten unterdessen gegen HCB Südtirol mit einem 2:3 in der "best of seven"-Serie mit 0:2 in Rückstand. Die dritten Partien steigen am Dienstag in Salzburg und Bozen.