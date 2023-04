Kämna gewinnt dritte Alps-Tour-Etappe vor Wlasow

Werbung

Der am Vortag kurz vor dem Ziel gestürzte Felix Gall konnte sich am Mittwoch nicht so in Szene setzen wie erhofft und verlor als Tages-16. (+1:06 Min.) auch seinen zweiten Gesamtrang. Der AG2R-Pilot fiel auf den zehnten Gesamtrang (+1:20) zurück. "Ich habe alles probiert. Wir sind den Anstieg von unten als Team reingefahren, das habe ich ganz cool gefunden. Wir haben uns nicht versteckt", lautete Galls erster Kommentar.

Der Ost-Tiroler sprach nach seinem Sturz am Vortag von einer "Scheiß-Nacht" mit wenig Schlaf. "Ich habe dann natürlich auch Schmerzen beim Fahren gehabt. Ich habe im Ellbogen jeden Kanaldeckel gespürt. Ich habe gelitten wie ein Hund da rauf." Es sei aber keine so schlechte Performance gewesen. "Der Sturz gestern hat sicher nicht geholfen, inwiefern es mich beeinträchtigt hat, kann ich nicht sagen." Für die kommenden zwei Tage hofft ein immer noch motivierter Gall, dass er wieder vorne mitmischen kann.

Das Rennen war zunächst von einer zwölf Fahrer umfassenden Ausreißergruppe geprägt worden, darunter auch den beiden österreichischen Nationalteamfahrern Lukas Pöstlberger und Alexander Hajek. Pöstlberger gewann dabei auch zwei Sprintwertungen. Er und der Italiener Andrea Vendrame waren zu Beginn des 15,5 km langen Schlussanstiegs von der Ausreißergruppe noch übrig, doch Pöstlberger musste dann aber den Strapazen Tribut zollen und fiel weit zurück.

Danach hielt sich der US-Amerikaner Joe Dombrowski im Schluss-Anstieg noch einige Zeit als Solo-Leader, ehe eine Gruppe der Favoriten angeführt von Kämna zur Attacke blies. Am Ende siegte Kämna wie vor einem Jahr bei der Alps-Tour auf der dritten Etappe, es war der erste Saisonsieg für den Bora-Mann in diesem Jahr.