24-Jähriger bei Skiunfall ums Leben gekommen .

Ein 24-Jähriger Skifahrer ist am Samstagabend im Skigebiet Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) in Kärnten ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk fuhr laut Polizei nach Betriebsschluss auf der Kaiserburg-Talabfahrt und übersah ein Seil, das im Rahmen von Präparationsarbeiten gespannt war. Er prallte gegen das Seil und erlitt tödliche Verletzungen.