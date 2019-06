Arbeiter stundenlang unter Baumstamm eingeklemmt .

Ein 76-jähriger Pensionist ist am Freitag bei Holzarbeiten in Radenthein im Bezirk Spittal an der Drau von einem Baumstamm getroffen und schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann unter dem Stamm eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien - erst Stunden später wurde er geborgen.