Die Frau versuchte noch, ihr Auto aus den Bahnübergang zu lenken, auch der 54-jährige Lokführer leitete eine Notbremsung ein. Trotzdem prallte der Zug gegen das Auto, das einige Meter aus der Kreuzung geschleudert wurde. Zwei Rettungssanitäter, die zufällig in der Nähe des Unfallortes waren, leisteten der 44-Jährigen Erste Hilfe. Sie wurde in das Landeskrankenhaus Wolfsberg gebracht, wo eine leichte Verletzung an der rechten Hand festgestellt wurde. Der Lokführer sowie die 18 Bahnpassagiere wurden nicht verletzt. Am Auto der Frau entstand Totalschaden, auch die Lok wurde bei dem Anprall beschädigt.