Drei neue Masernerkrankungen bestätigt .

In Kärnten sind am Donnerstag drei neue Masernerkrankungen bestätigt worden. Wie das Land Kärnten mitteilte, handelte es sich bei den neu Erkrankten um Mitglieder von zwei Familien, in denen in den vergangenen Wochen bereits Masernfälle aufgetreten sind. In Kärnten wurden bis zum Donnerstag damit insgesamt 15 Erkrankungen und ein Verdachtsfall gezählt.