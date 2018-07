Hubschrauber kippte um: Pilot kaum verletzt .

Ein Hubschrauber ist Freitagfrüh bei einer Zwischenlandung auf dem Flugplatz Wolfsberg in Kärnten umgekippt. Laut Polizei überstand der 47-jährige Pilot den Unfall lediglich mit Abschürfungen, am Fluggerät entstand allerdings Totalschaden. Die Unfallursache war vorerst unklar, der Mann gab an, knapp über dem Boden ins Trudeln gekommen zu sein.