Kärnten Löscharbeiten bei Waldbrand dauern an

Vor genau zwei Wochen hatte es bereits am Burgstallberg gebrannt Foto: APA/FF MÖLLBRÜCKE

Nachdem am Sonntagabend ein Waldbrand am Burgstallberg bei Mühldorf (Bezirk Spittal an der Drau) ausgebrochen war, hat es am Montag zu Mittag noch immer kein "Brand aus" gegeben. Seit 7.00 Uhr standen wieder mehrere Feuerwehren im Einsatz um Glutnester abzulöschen. Unterstützung bekamen sie von Bundesheer-Pionieren und insgesamt vier Hubschraubern, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Spittal mit.