Müll-Lagerplatz in Villach in Flammen .

In Villach ist am Freitagnachmittag auf einem Müll-Lagerplatz einer Entsorgungsfirma ein Brand ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung in den Stadtteilen St. Agathen, Magdalen und St. Ulrich aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Auskunft der Feuerwehr Villach war das Feuer am Spätnachmittag unter Kontrolle.