Der 42-Jährige war mit seinem Auto in Albeck (Bezirk Feldkirchen) unterwegs gewesen, als er in eine Routinekontrolle geriet. Weil laut Polizei der Verdacht auf Alkoholisierung bestand, wurde er zu einem Alkotest aufgefordert. Um diesen durchzuführen, beugte sich der Beamte durch das Fenster. In dem Moment fuhr der Lenker los, der Beamte klammerte sich am Lenkrad und an der Innenseite der Fahrertür fest, er wurde über eine Länge von rund 100 Meter mit etwa 50 km/h mitgeschleift.

Nach mehreren Aufforderungen verringerte der Lenker das Tempo, worauf es dem Polizeibeamten gelang, den Zündschlüssel abzuziehen. Als das Auto stehengeblieben war, versuchte der 42-Jährige auf der Beifahrerseite zu flüchten. Er wurde aber abgestoppt und vorläufig in Verwahrung genommen. Der Alkotest ergab dann eine leichte Alkoholisierung mit einem Wert unter 0,5 Promille. Den 42-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.