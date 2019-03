Rekordergebnis für FSG bei AK-Wahl .

Bei der Arbeiterkammer-Wahl in Kärnten haben die Sozialdemokratischen GewerkschafterInnen (FSG) ihr historisch bestes AK-Wahlergebnis erzielt. Sie kamen auf 77,6 Prozent der Stimmen, um 0,7 Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren, teilte die AK Kärnten in der Nacht auf Donnerstag mit. Am stärkten legten die Freiheitlichen Arbeitnehmer - FPÖ zu, die auf 13,5 Prozent (2014: 8,5 Prozent) kamen.