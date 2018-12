Schwere Vorwürfe gegen Bischof Schwarz .

Das Gurker Domkapitel erhebt schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Kärntner Diözesanbischof Alois Schwarz. Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger sprach von einem "System Schwarz", der Schlüssel dazu liege in dessen persönlichem Umfeld. So nannte er das "Abhängigkeitsverhältnis" des Bischofs von Andrea Enzinger, die Schwarz zur Leiterin des Bildungshauses in St. Georgen am Längsee machte.