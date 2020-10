Verkehrsunfall auf A2 fordert drei Menschenleben .

Ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Südautobahn (A2) in Bad St. Leonhard im Lavanttal hat drei Menschenleben gefordert. Wie die Polizei Mittwoch früh mitteilte, fuhr eine 26-jährige Frau aus Graz-Umgebung mit ihrem Pkw in den Großliedltunnel ein, wo das Fahrzeug aus unbekannten Gründen zum Stillstand kam. Die Frau begab sich dann zum Heck des Pkw, in dem noch drei weitere Personen saßen. Einem nachkommenden Lkw-Lenker gelang es nicht mehr auszuweichen.