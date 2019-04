Verkehrsunfall mit Doppeldeckerbus .

Auf der Gailtal-Bundesstraße B111 in Reisach in der Gemeinde Kirchbach (Bezirk Hermagor) hat sich am Sonntag ein Busunfall ereignet. Nach Angaben des Roten Kreuzes handelte es sich bei dem verunglückten Fahrzeug um einen Doppeldeckerbus mit mehr als 70 Passagieren. Wie viele davon verletzt wurden, war vorerst nicht bekannt.