Vermisster Wanderer tot aufgefunden .

Die Einsatzkräfte haben am Montag bei einer Suchaktion in der Nähe des Wurzenpasses in Kärnten (Bezirk Villach-Land) die Leiche eines 55-jährigen vermissten Wanderers gefunden. Der Mann war von einer Tour am Samstag nicht zurückgekehrt. Die Todesursache - etwa ein Unfall oder ein gesundheitliches Problem - war zunächst noch unklar, hieß es von der Polizei. Die Bergung der Leiche wurde vorbereitet.