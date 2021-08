Mehrere Gemeinden wegen Waldbrands evakuiert .

Wegen eines riesigen Waldbrandes sind im US-Staat Kalifornien tausende Menschen aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen. "Wenn Sie noch da sind, sollten Sie sich Richtung Osten bewegen, sofort", schrieb das Büro des Sheriffs von Pluma am Mittwoch. Tausende Feuerwehrleute kämpften im Westen der USA gegen die sogenannten "Dixie Fires", die so sehr gewachsen sind, dass sie inzwischen ihr eigenes Wetter bilden und sich dadurch weiter anfachen.