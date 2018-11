Noch mehr Todesopfer bei Waldbränden .

Die Großbrände in Kalifornien haben weitere Todesopfer gefordert. Beim "Camp"-Feuer im Norden des Bundesstaats stieg die Zahl der Toten auf 56, nachdem acht weitere Leichen entdeckt wurden, wie der Sheriff von Butte County, Kory Honea, am Mittwochabend mitteilte. Dies sind mehr Tote als je zuvor bei einem Feuer in dem US-Staat seit Beginn der Aufzeichnungen.