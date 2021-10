Tag 6 in Hirschwang: Canadair hilft am Abend bei Waldbrand

Vollbild

Im Rax-Gebiet bei Hirschwang vor Ort: Landesfeuerwehr-Kommandant Dietmar Fahrafellner und LH-Stv Stephan Pernkopf. Im Rax-Gebiet bei Hirschwang vor Ort: Landesfeuerwehr-Kommandant Dietmar Fahrafellner und LH-Stv Stephan Pernkopf. Einsatzbesprechung der Feuerwehren am Samstag - im Hintergrund der Rauch des verheerenden Waldbrands. Der Kampf gegen den in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau (Bezirk Neunkirchen) wütenden Waldbrand hat auch am sechsten Tag in Serie die Einsatzkräfte gefordert. In der Nacht auf Samstag bereitete aufgekommener Wind vor allem an der sogenannten Ostflanke Schwierigkeiten. Im Bild: Ein Bundesheer-Hubschrauber beim Abheben mit Löschwasser. Im Einsatz: Die Black Hawk aus Langenlebarn 10 Hubschrauber kommen und heben im Minutentakt ab. Ein Polizeihubschrauber kurz vor dem Start. Die Situation beim Eintreffen der Wehren aus dem Bezirk Tulln in der Früh bei Hirschwang. Drohnenaufnahmen von der Flammenbekämpfung bei Hirschwang in der Nacht auf Samstag Drohnenaufnahmen von der Flammenbekämpfung bei Hirschwang in der Nacht auf Samstag Auch in der Nacht auf Samstag mussten die Feuerwehren in Hirschwang gegen die Flammen kämpfen. Vorallem an der Ostfront wurde an der Verteitigungslinie gekämpft - mit Erfolg. Auch in der Nacht auf Samstag mussten die Feuerwehren in Hirschwang gegen die Flammen kämpfen. Vorallem an der Ostfront wurde an der Verteitigungslinie gekämpft - mit Erfolg. Auch in der Nacht auf Samstag mussten die Feuerwehren in Hirschwang gegen die Flammen kämpfen. Vorallem an der Ostfront wurde an der Verteitigungslinie gekämpft - mit Erfolg. Mehr als 500 Helfer stehen weiterhin im Einsatz Drohnenaufnahmen von der Flammenbekämpfung bei Hirschwang in der Nacht auf Samstag Drohnenaufnahmen von der Flammenbekämpfung bei Hirschwang in der Nacht auf Samstag Drohnenaufnahmen von der Flammenbekämpfung bei Hirschwang in der Nacht auf Samstag Drohnenaufnahmen von der Flammenbekämpfung bei Hirschwang in der Nacht auf Samstag Drohnenaufnahmen von der Flammenbekämpfung bei Hirschwang in der Nacht auf Samstag Drohnenaufnahmen von der Flammenbekämpfung bei Hirschwang in der Nacht auf Samstag Drohnenaufnahmen von der Flammenbekämpfung bei Hirschwang in der Nacht auf Samstag Drohnenaufnahmen von der Flammenbekämpfung bei Hirschwang in der Nacht auf Samstag Drohnenaufnahmen von der Flammenbekämpfung bei Hirschwang in der Nacht auf Samstag Drohnenaufnahmen von der Flammenbekämpfung bei Hirschwang in der Nacht auf Samstag Drohnenaufnahmen von der Flammenbekämpfung bei Hirschwang in der Nacht auf Samstag Drohnenaufnahmen von der Flammenbekämpfung bei Hirschwang in der Nacht auf Samstag Drohnenaufnahmen von der Flammenbekämpfung bei Hirschwang in der Nacht auf Samstag

