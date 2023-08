Brände Kampf gegen Feuer im Nordosten Griechenlands geht weiter

Kampf gegen die Feuer an der griechisch-türkischen Grenze geht weiter Foto: APA/dpa

H underte Feuerwehrleute haben am Montag den zehnten Tag in Folge den Kampf gegen die Flammen an der griechisch-türkischen Grenze fortgesetzt. "Wir haben eine Art Verteidigungslinie gebildet, damit die Flammen nicht in den Kern des Waldes von Dadia eindringen", sagte der Sprecher der griechischen Feuerwehr, Giannis Artopoios, im griechischen Rundfunk (ERT).

Der Nationalpark von Dadia sei dicht bewaldet, unwegsam und die Brände könnten in vielen Fällen nur aus der Luft bekämpft werden, sagte ein Sprecher der zypriotischen Feuerwehrleute, die am Kampf gegen die Flammen im Raum des Walde von Dadia teilnehmen, im zypriotischen Rundfunk (RIK). Die Brände im Norden der griechischen Hauptstadt und auf der Insel Andros sowie auf der Insel Euböa sind nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle. Dort würden die letzten Randherde gelöscht, hieß es.