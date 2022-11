Tennis Kanada eliminiert Deutschland im Davis Cup nach Mitternacht

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Bolelli und Fognini machten Sieg über USA perfekt Foto: APA/AFP

N ach dem Sieg über Topfavorit USA beim Davis-Cup-Finalturnier in Malaga hat Italien am Donnerstag lange auf den Namen des Halbfinal-Gegners warten müssen. Erst nach Mitternacht stand fest, dass die Azzurri nun auf Kanada treffen. Denis Shapovalov und Co. gewannen das Viertelfinalduell mit Deutschland mit 2:1.