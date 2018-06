Kanadas Premierminister Justin Trudeau eröffnete das Treffen im Städtchen La Malbaie, das voraussichtlich von Konflikten zwischen US-Präsident Donald Trump und den restlichen sechs Staaten in Sachen Handel und Iran-Politik geprägt sein wird.

Trump sprach sich zusätzlich für die Wiederaufnahme Russlands in die G-7-Truppe aus. Der Vorstoß Trumps kam völlig überraschend: "Russland sollte am Verhandlungstisch sitzen", sagte er am Freitag in Washington vor seinem Abflug zum G-7-Treffen und fügte an die Adresse der anderen Mitglieder hinzu: "Sie haben Russland rausgeworfen, sie sollten Russland auch wieder hineinlassen."

Der italienische Ministerpräsident Guiseppe Conte schloss sich dem Vorschlag umgehend an. "Das ist im Interesse aller", schrieb er auf Twitter. Dass Conte den Vorstoß Trumps unterstützt, ist nicht überraschend. Die neue populistische Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega verfolgt generell eine Russland-freundliche Linie und will sich für ein Ende der Sanktionen gegen das Land einsetzen.

Bei der Tagung selbst haben sich aber die europäischen Staaten nach französischen Angaben geschlossen gegen eine Wiederaufnahme Russlands ausgesprochen. Die G-7-Mitglieder Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Italien wollten Russland nicht wieder in die Staatengruppe aufnehmen, hieß es am Freitag in La Malbaie aus der Delegation des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Das G-7-Format gibt es seit mehr als 40 Jahren. Ihm gehören die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan an. Russland war 2002 als Vollmitglied in die G-7 aufgenommen worden und machte sie damit vorübergehend zu den G-8. 2014 wurde Moskau wegen der Annexion der ukrainischen Krim wieder ausgeschlossen. Weil der Status der Krim unverändert ist, war eine Rückkehr Russlands innerhalb der G-7 bisher kein Thema.

Russland selbst hatte zuletzt kein Interesse an einer Rückkehr in die G-7 gezeigt. Der Kreml bekräftigte diese Haltung am Freitag. "Wir legen den Akzent auf andere Formate", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, wie die Agentur Tass meldete. Vor einigen Tagen hatte Peskow schon gesagt, das die Bedeutung der G-7 für Russland sinke. Präsident Wladimir Putin setzt stattdessen auf das größere G-20-Format, in dem neben Russland zum Beispiel auch China, Indien und Saudi-Arabien vertreten sind.

Trump wird seit langem ein zu enges Verhältnis zu Moskau nachgesagt, namentlich zu Putin, den er noch nie für etwas kritisiert hat. Das Thema Russland beschäftigen Trump und das Weiße Haus seit der Wahl extrem. Das offizielle Verhältnis Washington-Moskau ist aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zu zahlreichen internationalen Fragen und Krisen aber denkbar schlecht. Laut Medienberichten vom Freitag arbeiten die USA und Russland aber an einem ersten bilateralen Treffen zwischen Trump und Putin.

Trump sah sich also vor Gipfelbeginn einer klaren Front der Europäer gegenüber: Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien wollten sich bei einem eigenen Treffen kurz vor dem offiziellen Beginn des Gipfels abstimmen. Danach empfängt Gastgeber, Kanadas Premierminister Justin Trudeau die Staats- und Regierungschefs der G-7 in La Malbaie (17.45 MESZ).

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel flog am Freitag in der Früh Richtung Kanada ab. Sie hatte schon im Vorfeld deutlich gemacht, dass sie schwierige Gespräche mit dem US-Präsidenten erwartet. Unklar ist, ob überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung zustande kommen wird.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der sich bereits am Donnerstag mit Trudeau Ort in Kanada abgestimmt hatte, schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter auf Englisch, die übrigen sechs Gipfelnehmer stünden "für Werte" und hätten kein Problem damit, eine eigene Vereinbarung ohne die USA zu unterzeichnen. Trudeau empörte sich erneut darüber, dass Trump die jüngst verhängten Strafzölle gegen die engsten Verbündeten der USA mit nationalen Sicherheitsinteressen der USA begründete. Trudeau bezeichnete dies als "lachhaft".

Trump reagierte noch am Donnerstag über Twitter erbost: "Bitte sagt Premierminister Trudeau und Präsident Macron, dass sie die USA mit massiven Zöllen belegen und nicht-monetäre Grenzen schaffen." Der EU-Handelsüberschuss mit den USA betrage 151 Milliarden Dollar (127,6 Mrd. Euro). Später drohte er: "Nehmt eure Zölle und Beschränkungen zurück oder wir werden mehr als mit euch gleichziehen!" Am Samstag will Trump den Gipfel als erster verlassen - einige Stunden vor seinen Kollegen, um zum Nordkorea-Gipfel in Singapur zu fliegen.

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier sprach im ZDF-"Morgenmagazin" von einer "ernsten Situation" im Verhältnis zu den USA. Es werde sich entscheiden, ob eine gemeinsame Position zwischen den Europäern und den USA erreichbar ist - in außen- und in handelspolitischen Fragen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte der "Süddeutschen Zeitung" vom Freitag , die Differenzen mit den USA könnten "nicht mehr unter den Teppich gekehrt" werden.

Trump wende sich ab von der multilateralen Ordnung und handle nur noch einseitig nach US-Interessen. Maas sprach sich dafür aus, sich in großem Umfang um neue Bündnisse zu bemühen. Mit Blick auf die von den USA verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium sagte Altmaier, die Europäer hätten unter Beweis gestellt, dass sie mit Gegenzöllen reagieren. Dennoch hob er hervor: "Die Hand bleibt ausgestreckt." Zugleich machte Altmaier deutlich, dass die Europäer ihre Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen in die Hand nehmen und stärken müssten.

Der Zollstreit dürfte der Hauptstreitpunkt bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Japan und den USA sein. Weitere Streitthemen sind der von Trump beschlossene US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran und der angekündigte US-Rückzug aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Auch Nordkorea und Syrien sollten unter anderem Themen des Gipfels sein.

In Quebec, der Hauptstadt der gleichnamigen kanadischen Provinz, über zwei Stunden Fahrt vom Gipfelort entfernt, versammelten sich bereits am Donnerstagabend rund 500 Globalisierungsgegner. Einige Demonstranten verbrannten G-7- und USA-Flaggen.