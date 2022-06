FPÖ-Entscheidung für Bundespräsidentenwahl "nicht heute"

Werbung

Das Thema stehe gar nicht auf der Tagesordnung, sagte FPÖ-Chef Herbert Kickl vor Beginn des FPÖ-Vorstandes im Wiener Rathauskeller. Man werde aber darüber reden. "Es wird eine gute Entscheidung für Österreich geben. Es wird sie aber nicht heute geben", sagte er vor Journalisten.

Die als Favoritin für die Kandidatur gehandelte Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst blieb bei ihrem Eintreffen wortkarg. Auch die 53-jährige Juristin verwies auf die Tagesordnung, auf der das Thema nicht verzeichnet sei. Tirols Landesparteichef Markus Abwerzger erwartete sich "interessante Gespräche". Die übrigen Vorstandsmitglieder gaben sich ebenso wortkarg.

Ex-Parteichef Norbert Hofer sagte, die Frage der Kandidatur werde in den Gremien "wahrscheinlich schon" besprochen. Es sei "alles offen", man werde sehen, was das Ergebnis ist, so der Dritte Nationalratspräsident, der bei der Wahl vor sechs Jahren überraschend ins Rennen geschickt wurde und die Hofburg nur ganz knapp verpasste.

Hofer hatte bereits im Vorfeld seinen Verzicht auf einen Antritt in diesem Herbst erklärte, gleichzeitig aber eine Kandidatur (wegen der besseren Chancen) für 2028 in Aussicht gestellt. 2016 erhielt Hofer im ersten Wahldurchgang als klar Stimmenstärkster mehr als 35 Prozent. Bei der ersten, später wiederholten, Stichwahl gegen Van der Ballen kam er auf 49,7 Prozent, bei der zweiten (letztlich entscheidenden) immerhin noch auf 46,2 Prozent.

Nach dem Gremiensitzungen der FPÖ war am Dienstag jedenfalls kein Medienstatement vorgesehen. Die Vorstandssitzung startete um 15 Uhr, danach war für 18 Uhr auch eine Sitzung der (breiter besetzten) Parteileitung angesetzt. Für Mittwoch hat die FPÖ allerdings einen Medientermin angekündigt, Kickl wird "nach Sitzungen der Parteigremien" vor die Presse treten. Dass der Bundesparteichef - wie in den vergangenen Wochen kolportiert - selbst als Bundespräsidentschaftskandidat ins Rennen gehen könnte, dürfte nicht allzu viel Substrat haben. Derartige Berichte hatte er bereits Mitte März als "Fake News" zurückgewiesen.