Notfälle Kaninchen von viel befahrener Wiener Straße gerettet

Die beiden Kaninchen und ihre Retter Foto: APA/LPD WIEN

Z wei Polizisten von der Inspektion Preindlgasse in Wien-Hietzing haben am Mittwoch zwei Kaninchen vor dem drohenden Tod im Straßenverkehr bewahrt. "Zwei wollige Kaninchen hatten sich auf die Fahrbahn verirrt und suchten vergeblich nach einem Rückzugsort hinter einer Lärmschutzwand", hieß es am Donnerstag. Nach ihrer Rettung im Bereich der Lilienberggasse beim Hackinger Kai wurden sie vorläufig im Tierquartier Wien aufgenommen.

"Die Beamten fingen die Tiere ein und versorgten diese in einer Polizeiinspektion mit Wasser und Karotten. Die Tierrettung Wien übernahm die Tiere", sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. "Die beiden Wollknäuel befinden sich derzeit wohlauf im Tierquartier Wien und warten auf ihre Besitzer." Zeugen hatten die "Fahndung der etwas anderen Art" angestoßen, nachdem sie kurz vor 14.00 Uhr wegen der auf der stark befahrenen Straße herumhoppelnden Hasen Alarm geschlagen hatten.