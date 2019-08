Es war der Saison-Höhepunkt für die beiden Oberösterreicherinnen, mit dem Finaleinzug war an den Tagen davor vorerst alles nach Plan gelaufen. Doch in der gut 100 Sekunden dauernden Medaillenentscheidung konnte das rot-weiß-rote Duo die Geschwindigkeit der meisten Konkurrentinnen nicht mitgehen. Letztlich blieb nur das neuseeländisch besetzte Boot hinter ihnen. Nun ist nur noch ein olympisches Europa-Ticket zu holen, im Mai in Racice/CZE in der kontinentalen Qualifikation.

Den 500-m-Endlauf gewannen die Weißrussinnen Marina Litwintschuk/Wolha Chudschenka klar vor den Polinnen Karolina Naja/Anna Pulawska und den Sloweninnen Spela Ponomarenko Janic/Anja Ostermann. Die übrigen Olympia-Quotenplätze gingen an die Kanus aus Belgien, Frankreich und der Ukraine. Am Nachmittag war noch Schwarz im K1-Semifinale über 500 m sowie Manfred Pallinger in den Canadier-Semifinalläufen über 1.000 und 200 m engagiert.