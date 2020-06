"Wir gründen deswegen im Oktober eine Arbeitsstiftung, die für jene, die keine Arbeit mehr finden, neue Ausbildungsmöglichkeiten schafft", sagt er laut Vorabbericht in der Sonntagsausgabe der Tageszeitung "Österreich".

In dem Rahmen könne man "neue Qualifikationen erwerben, um in anderen Branchen einen Arbeitsplatz zu finden". Ziel sei es, "Menschen so schnell wie möglich wieder in Arbeit zu bringen", so Kurz.

Auch der Kanzler wünscht sich möglichst rasch für jeden Österreicher einen Impfstoff gegen das Coronavirus. "Wir werden dafür auch ausreichend Geldmittel zur Verfügung stellen", kündigt er im Interview mit der Zeitung an. "Ein Impfstoff für alle Österreicher würde nicht nur der Gesundheit der Österreicher helfen, sondern auch dem Wirtschaftssystem, weil man so die Pandemie besiegen könnte." Er habe den Gesundheitsminister gebeten, alles zu unternehmen, um in diesem Prozess Impfstoffe für Österreich zu beschaffen.