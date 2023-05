Kanzler Nehammer plädiert für Vielfalt und gegen Zentralismus in EU

Nehammer will keinen Zentralismus in Europa Foto: APA/HANS PUNZ

B undeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich für Vielfalt und gegen Zentralismus in der Europäischen Union ausgesprochen. Die europäischen Gründerväter seien sich bewusst gewesen, "dass Europa Vielfalt bedeutet", sagte Nehammer am Donnerstag zum Festakt "Europa - Gemeinsam für Demokratie, Frieden und Souveränität" im Parlament in Wien anlässlich des Europatags am kommenden Dienstag.