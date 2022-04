Kritik Kanzler soll Bundespräsident von Moskau-Trip berichten

"Machohafte Selbstinszenierung" wirft Kickl dem Kanzler vor Foto: APA/ROBERT JAEGER

N ach seinem Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag einen Termin bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Die Präsidentschaftskanzlei bestätigte auf APA-Anfrage, dass Nehammer am Dienstag zu Van der Bellen kommen wird, um dem Bundespräsidenten von seinem Besuch bei Putin zu "berichten". Kritik am Moskau-Trip des Kanzlers kam von SPÖ und FPÖ.