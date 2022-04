Kaprun Betrunkener Lenker war mit vierjähriger Tochter unterwegs

Polizei konnte den Mann mit 2,46 Promille stoppen Foto: APA/THEMENBILD

E in schwer alkoholisierter Mann ist am Freitagnachmittag in Kaprun nach dem Anruf eines besorgten Passanten von der Polizei gestoppt worden. Der Lenker, ein 45-jähriger Tscheche, war nicht allein im Fahrzeug: Auf der Rückbank saß im Kindersitz seine vierjährige Tochter. Die Beamten versuchten zunächst den Mann durch das Querstellen des Streifenwagens zu stoppen. Der Lenker missachtete die Anhalteaufforderungen und versuchte zu flüchten.