Seit der Klubsitzung am Dienstagabend ist es fix: Der niederösterreichische ÖVP-Mandatar Karl Bader wird am 1. Oktober 2018 den Vorsitz im Bundesrat übernehmen (die NÖN berichtete bereits im März exklusiv). Bader, Jahrgang 1960, wurde in einer Klausursitzung zum künftigen Vorsitz der ÖVP-Fraktion in der Länderkammer des Parlaments übernehmen.

Karl Bader ist ausgebildeter Hauptschullehrer und stammt aus Lilienfeld. Er ist im April dieses Jahres in den Bundesrat zurückgekehrt. Er hatte bereits in den Jahren 2003 bis 2008 ein Mandat in der Länderkammer des Parlaments inne. Vor seiner Rückkehr in den Bundesrat war er ÖVP-Mandatar im niederösterreichischen Landtag und zuletzt stellvertretender Klubobmann.

Entscheidung für eine geordnete Übergabe

Der Weg für Bader wurde frei, weil ein Vorarlberger seinen Sitz im Bundesrat räumt. Er bisherige Vorsitzende der ÖVP-Fraktion in der Länderkammer, Edgar Mayer legt mit Ende September alle Funktionen im Bundesrat zurück. Um eine geordnete Amtsübergabe zu gewährleisten, wurde bereits jetzt die Entscheidung über die Nachfolge getroffen, heißt es im ÖVP-Parlamentsklub.