Laut Staatsfernsehen 164 Tote bei Unruhen

Vor allem in der besonders von den Ausschreitungen betroffenen Millionenstadt Almaty im Südosten des Landes hätten rund 1.100 Menschen medizinische Hilfe ersucht, so das Gesundheitsministerium Unabhängige Angaben gibt es auch weiterhin nur spärlich. Dem Gesundheitsministerium zufolge wurden am Sonntag 719 Patienten in Krankenhäusern behandelt. Der Zustand von 83 Menschen wurde als "ernst" bezeichnet. Die Behörden gaben keine Details zu der Art der Verletzungen an. Präsident Kassym-Schomart Tokajew hatte am Freitag einen Schießbefehl gegen Demonstranten erteilt.

Die Unruhen in der an China und Russland grenzenden Ex-Sowjetrepublik dauern seit einer Woche an. Sie entzündeten sich an erhöhten Treibstoffpreisen und weiteten zu Protesten gegen das Regime aus.