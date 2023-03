Eishockey Kasper wechselt zum Detroit-Farmteam Grand Rapids

Kasper ist mit 18 Jahren Österreichs Spieler des Jahres Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

E ishockeytalent Marco Kasper setzt die Saison in Nordamerika im Farmteam der Detroit Red Wings fort. Zwei Tage nach dem Aus seines Clubs Rögle BK im Viertelfinale der schwedischen Meisterschaft SHL wurde der 18-jährige Kärntner zu den Grand Rapids Griffins in die American Hockey League (AHL) beordert. Das gab Rögle am Dienstag bekannt. Die Griffins sind das Farmteam der Red Wings und liegen in der Central Division der AHL auf dem letzten Platz.