Es wird eine Resolution zu Kassenreform, Selbstverwaltung und Pläne für Zwölf-Stunden-Tag geben. Der Schwerpunkt der Aktivitäten wird bei großflächigen Informationen der Mitarbeiter in den Betrieben liegen.

Jetzt gibt es für Gewerkschaften und Arbeiterkammer keine Zurückhaltung mehr. Mit dem Kompromiss von ÖVP und FPÖ über Zusammenlegungen von Sozialversicherungsanstalten und eine drohende Entmachtung der Arbeitnehmer in den Selbstverwaltungen der Kassen formiert sich am morgigen Mittwoch einer Konferenz der Bundesvorstände der sieben Teilgewerkschaften der Widerstand gegen die Vorhaben der türkis-blauen Regierung.

Wie der Bundessekretär der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG), Willi Mernyi, im Gespräch mit der NÖN erklärte, ist dabei der Beschluss einer Resolution vorgesehen. Der Schwerpunkt wird in den kommenden Wochen und Monaten bei der umfassenden Informationen der Arbeitnehmer in den Unternehmen liegen.

Im vergangenen Vierteljahrhundert hat es keine Konferenz der Bundesvorstände der Teilgewerkschaften gegeben. Aus Protest gegen die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung bei der Neuorganisation der Sozialversicherungen, wo aus 21 Anstalten fünf werden sollen, der Zukunft der Selbstverwaltung und der Arbeitszeitvorhaben der türkis-blauen Koalition wird es Mittwochmittag im Wiener Austria Center zu dieser außergewöhnlichen ÖGB-Konferenz kommen. Mit dabei sein wird auch die seit Ende April amtierende neue Präsidentin der Arbeiterkammer, Renate Anderl, sowie der schwarze AK-Vizechef und Tiroler AK-Präsident Erwin Zangerl.

Umfassende Information der Mitarbeiter in den Unternehmen

Der Widerstand wird dann in die Betriebe verlagert. Es werde bis über den Sommer hin Informationen der Mitarbeiter in den Firmen geben, kündigte der FSG-Bundessekretär, der die rechte Hand des FSG-Chefs und designierten neuen ÖGB-Präsidenten Wolfgang Katzian ist, der NÖN an.

Schon in den vergangenen Tagen ist von Gewerkschaftsseite massiv kritisiert worden, dass Leistungskürzungen für Versicherte die Folge der Sozialversicherungspläne der Regierung seien. In den Sozialversicherungsgremien werden zwar die Sozialpartner, also Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter, weiter die Selbstverwaltung ausüben. Dies aber mit einer deutlichen Stärkung der Dienstgeber zu Lasten der Dienstnehmer in den künftig zusammengelegten Gebietskrankenkassen.

Bei der Arbeitszeitdebatte hat der neue Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer gleich bei seinem Amtsantritt am vergangenen Freitag Öl ins Feuer gegossen. Er kritisierte den Widerstand von ÖGB und Arbeiterkammer gegen die Möglichkeit, einen Zwölf-Stunden-Tag zuzulassen, als „Gräuelpropaganda“. Gewerkschafter wie der Vorsitzende der Produktionsgewerkschaft, in der auch die Metaller vertreten sind, Rainer Wimmer, kündigte prompt an, man werde mit allen gewerkschaftlichen Mitteln dagegen vorgehen.

Betriebsräte sind wegen der Zwölf-Stunden-Lösung besorgt

Mahrer hatte unter anderem versichert, es werde niemand zu einem Zwölf-Stunden-Tag gezwungen. Mernyi verweist hingegen auf die Anrufe „vieler Betriebsräte“. Diese haben davor gewarnt, welche negativen Folgen eine Ablehnung einer „freiwilligen“ Zwölf-Stunden-Vereinbarung auf den Erhalt des Arbeitsplatz der betroffenen Mitarbeiter hätte. Der FSG-Bundessekretär nimmt deswegen vor allem die „Blauäugigkeit“ ins Visier, mit der FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einer solchen Lösung zustimmt.