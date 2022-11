Katar 2022 Gastgeber Katar und Ecuador eröffnen umstrittene Fußball-WM

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Im Al-Bayt-Stadion erfolgt der Anpfiff zum Turnier Foto: APA/AFP

E ine Fußball-Weltmeisterschaft mit vielen Misstönen im Vorfeld beginnt am Sonntag mit dem ersten Auftritt des Gastgebers. Katar trifft im Eröffnungsspiel (17.00 Uhr MEZ/live ORF 1) im Al-Bayt-Stadion in Al Khor auf Ecuador. Zuvor soll das Turnier mit einer halbstündigen Show eingeläutet werden. Das arabische Land steht unter anderem wegen der Menschenrechtslage seit Jahren in der Kritik. Auch die Situation von Arbeitsmigranten in dem Staat ist ein viel beklagtes Problem.