Katar Argentinien und Kroatien ermitteln ersten WM-Finalisten

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Messi will auch gegen Kroatien jubeln Foto: APA/AFP

A rgentinien und Kroatien spielen am Dienstag (20.00 Uhr/live ServusTV) in Lusail um den Einzug ins Finale der Fußball-WM in Katar.