Kein Einzelfall Deutscher nach tagelanger Vergewaltigung einer Frau in Haft

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Die Polizei in Baden-Württemberg nahm mutmaßlichen Vergewaltiger fest Foto: APA/dpa

E in Mann soll im baden-württembergischen Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) mindestens eine junge Frau mehrere Tage lang mit Hilfe seines Bruder festgehalten und vergewaltigt haben. Der 37-Jährige werde verdächtigt, die 26-Jährige zwischen dem 15. und 19. Oktober gegen ihren Willen festgehalten und sich an ihr vergangen zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Mosbach am Donnerstag mit. Dem Opfer sei es schließlich gelungen, eine Bekannte zu alarmieren, welche die Polizei rief.