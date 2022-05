Motorsport-Serie Kein Ersatz für Formel-1-Grand-Prix von Russland

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Russland-Grand-Prix bleibt ohne Ersatz Foto: APA/Reuters/dpa

D ie Formel-1-Saison 2022 wird 22 Rennen umfassen, der Rekord von 23 Rennen ist aufgeschoben. Wie die Motorsport-Serie am Mittwoch bekanntgab, wird es für den wegen des Krieges gegen die Ukraine abgesagten Grand Prix von Russland in Sotschi keinen Ersatz geben. Das Rennen hätte ursprünglich am 25. September stattfinden sollen. Zwischen dem Auftritt im italienischen Monza am 11. September und dem Nachtrennen in Singapur am 2. Oktober macht die Formel 1 nun Pause.