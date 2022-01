Michael Matt liefert positiven Corona-Test ab

Torlauf-Spezialist Michael Matt hat am Montagnachmittag einen positiven Corona-Test abgeliefert und fällt damit für den Nachtslalom am Dienstag in Schladming aus. Noch unklar ist, ob Manuel Feller starten kann. Beim 29-Jährigen wurde erst vor einigen Tagen eine Corona-Infektion nachgewiesen, seine CT-Wert-Entwicklung verläuft aber günstig. Auch Matt ist für die Olympischen Spiele in Peking nominiert, der Slalom ist am 16. Februar angesetzt.