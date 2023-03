Corona-Impfung Keine Ausnahmegenehmigung: Djokovic fehlt auch in Miami

Das Tennis-Ass darf nicht in die USA einreisen Foto: APA/dpa

T ennis-Profi Novak Djokovic verpasst das nächste wichtige Turnier. Weil der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Weltranglistenerste nach wie vor nicht in die USA einreisen darf, fehlt der 35-jährige Serbe nach dem Masters-Turnier in Indian Wells auch bei den in der kommenden Woche beginnenden Miami Open. "Wir haben versucht, für Novak Djokovic eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Aber das hat nicht geklappt", sagte Turnierdirektor James Blake am Freitag (Ortszeit).