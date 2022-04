Ibiza-Affäre Keine Ermittlungen gegen Blümel wegen Aktenlieferungen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Gernot Blümel in seiner Zeit als Finanzminister (Archiv, 2021) Foto: APA/HANS PUNZ

D ie Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wird nicht gegen Ex-Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wegen Amtsmissbrauchs ermitteln. Ihm war vorgeworfen worden, Aktenlieferungen an den Ibiza-Untersuchungsausschusss absichtlich verzögert zu haben. Drei Vorhabensberichte waren in der Causa von der WKStA an den Weisungsrat geschickt worden, nun steht fest, dass von Ermittlungen "abgesehen wird", zitierte der "Kurier" die WKStA.