Der 35-Jährige stammt aus Memmingen in Bayern und war seit 2015 in Hamburg gemeldet. Bei der Tat am Donnerstag in den Räumen der Zeugen Jehovas waren sieben Menschen und der Täter selbst gestorben, acht weitere Menschen wurden durch Schüsse verletzt. Zu den Toten zählt die Polizei auch ein ungeborenes Kind.