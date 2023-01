Dutzende Tote Keine Überlebenden nach Flugzeugabsturz in Nepal

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at

Bisher wurden 66 Leichen gefunden Foto: APA/dpa

A uch am Tag nach dem Flugzeugabsturz in Nepal sind keine Überlebenden gefunden worden. Bisher fanden Bergungsteams die Leichen von 69 der 72 Menschen an Bord. Das Wrack liegt bei einer 300 Meter tiefen Schlucht in der Stadt Pokhara, wie der Koordinator der Rettungsarbeiten am Montag sagte. Es ist das schwerste Luftverkehrsunglück seit drei Jahrzehnten in dem armen Land.